اتحاد الصناعات: صفقة الشراكة مع الإمارات دليل أن مصر جاذبة للاستثمار

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وتحالف إماراتى، إعلان الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة أنها ما زالت جاذبة للاستثمارات.



أضاف المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة لقناة "DMC"، أنه إعلان بأن هناك تغير في التوجه بإعطاء فرصة أكبر لشركات قطاع خاص تعمل واستثمار أكبر، موضحا أن المشروع يوفر فرص عمل للجميع، وليس في مجال السياحة فقط.



وتابع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشروع يهدف لتشغيل المزيد من المصانع وجذب المزيد من الاستثمارات في كل المجالات، لافتا إلى أن مصر بلد غنية ولديها فرص كبيرة للاستثمار بهذا الحجم.