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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين : انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي مصطفى بكري فيديو للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتحدث فيه عن انهيار الدولار.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجموعة كليوباترا، خلال لقاء تليفزيوني سابق إنه متفائل الفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.

على مسئوليتي

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، "الجماعة اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا إن شاء الله".

وتابع وكيل مجلس النواب: ربنا يوفق الحكومة لتحقيق خططها الطموحة التي سوف تقضي على المضاربة في سوق الدولار، موضحا أن أزمة الدولار سوف تنتهي بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد محمد أبو العينين ، أن مصر على مدار تاريخها وهي مستهدفة، لافتا إلى أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.

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