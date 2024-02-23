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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الدولار مقابل الجنية
الدولار مقابل الجنية

حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي للدولار، تسببت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك عقب الإعلان عن الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة، من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

دولار

سعر الدولار بالسوق السوداء

انخفض سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لما دون 60 جنيها، مسجلًا 56 جنيها، وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار، والذي يشهد هبوطًا بشكل مستمر.

وتسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 60 جنيها في تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، لأقل مستوى خلال شهرين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 3270 جنيها للجرام، بعدما تجاوز الـ4000 خلال الآونة الأخيرة.

سعر الدولار

جاء انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع إعلان الحكومة ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار، ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي.

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مشروع رأس الحكمة

يعد مشروع رأس الحكمة هو أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، ويأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ومن المنتظر أن يُدخل مشروع رأس الحكمة للدولة المصرية خلال شهرين، إجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.

الصفقة الاستثمارية الكبري

سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة طوال مدة تنفيذه، ومن المتوقع أن يضخ الجانب الإماراتي نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر.

دولار 

سعر الدولار في البنوك

يذكر أن سعر الدولار في البنوك يحافظ على آخر مستوياته أمام الجنيه المصري، حيث استقرت العملة الخضراء اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وحافظ سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي على آخر مستوياته عند 30.82 للشراء، 30.95 للبيع.

وفي بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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