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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكر بـ27 جنيها.. تعرف على أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بالجيزة

معرض أهلا رمضان بالجيزة
معرض أهلا رمضان بالجيزة

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، معرض أهلا رمضان الرئيسي، للسلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، على مساحة 2000 متر.

وتأتي أسعار السلع الغذائية بالمعرض كالتالي:

-سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.
-أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا.
-أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.
-أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.
-دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.
-مكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.
-مكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.
-مكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.
-مكرونة 350 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.
-عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.
-فول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.
-زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.
-زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.
-زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.
-زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.
-مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.
-مسلى نباتي 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.
-شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.
-شاي ناعم 40 جم بسعر 8.5 جنيه.
-لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.
-دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.
-أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.
-صدور دواجن مجمدة 450 جم بسعر 57 جنيهًا.
-جبنة 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
-جبنة 125 جم بسعر 7 جنيهات.
-صلصة طماطم 300 جم بسعر  14.5 جنيه.
-ملح طماطم 300 جم بسعر 1.5 جنيه.
-خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

ووجه محافظ الجيزة بإستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، وخاصة المنافذ التابعة لكلا من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافه الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.

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