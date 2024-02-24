جنايات شبين الكوم تؤجل نظر قضية قتل شاب في المنوفية للأسبوع المقبل

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل قضية شاب قتل على يد عاطل لسرقة التوك توك الخاص به بمركز تلا.

حيث قررت المحكمة تأجيل القضية للأسبوع المقبل لسماع مرافعة محامي المتهم وباقي اطراف القضية.

وتواجدت اسرة الشاب مصطفي ابو شوشة ابن مركز تلا ضحية لقمة العيش امام المحكمة للمطالبة باعدام المتهم.

تعود احداث القضية عندما تلقي مدير امن المنوفية اخطارا من مركز تلا باختفاء شاب في ظروف غامضة.

وبالبحث تبين العثور علي الشاب مصطفي ابو شوشة مقتولا بعد ساعات من البحث عنه.

حيث تبين قيام عاطل بالتعدي عليه وسرقة التوك التوك الخاص به، وتم ضبط المتهم.