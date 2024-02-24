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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حي العمرانية ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على المحال والمقاهي بالشوارع

رفع إشغالات
رفع إشغالات

قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ترعة الزمر وشارع صبحي، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع 300 حالة إشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بشارعي ترعة الزمر وصبحي المحامي، لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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