تعرف على موعد أحدث حفلات أحمد سعد بمشاركة روبي فى السعودية

كشفت منصة بينش مارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن أحدث حفلات الفنان أحمد سعد والفنانة روبي لإحياء حفلًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على شاطئ شيدز، يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكتبوا على البوستر ، معلقين: : الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، في حفلة حماسية على شاطئ شيدز.. وتطرح التذاكر غدًا 6:00م.

و طرح الفنان أحمد سعد خلال الأيام الماضية ، أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو .

وكان أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص .

وتصدر أحمد سعد التريند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الإقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الإقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.