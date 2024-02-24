عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد أحدث حفلات أحمد سعد بمشاركة روبي فى السعودية

صدى البلد

كشفت منصة بينش مارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن أحدث حفلات الفنان أحمد سعد والفنانة روبي لإحياء حفلًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على شاطئ شيدز، يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكتبوا على البوستر ، معلقين: : الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، في حفلة حماسية على شاطئ شيدز.. وتطرح التذاكر غدًا 6:00م.

 و طرح  الفنان أحمد سعد خلال الأيام الماضية ،  أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .

txt

أحمد سعد يعلن تبرعه بـ 50 ألف دولار لصالح الاقتصاد المصري

txt

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

txt

موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد فى موسم الرياض

txt

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند  وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو .

وكان  أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص . 

وتصدر أحمد سعد التريند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الإقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الإقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.

أحمد أحمد سعد حفلات أحمد سعد أحدث أعمال روبى حفلات موسم الرياض حفلات شهر مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

رمضان 2024 | أصالة تغنى تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

مسلم يحيي حفلًا غنائيا بساقية الصاوى فى هذا الموعد

صوتك عايش.. نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة لـ شقيقها الراحل جورج

رمضان 2024| طرح البوستر الرسمي لمسلسل نظرة حب

محمد صبحي: الفنان لازم يكون مهموم بوطنه دائما

الرقابة اعترضت.. أحمد حاتم يكشف سبب تأجيل طرح فيلم "الملحد"

ترشيحاتنا

قطع الاتصال والانترنت.. أكبر توهج شمسي يمر على الأرض

تسليم جثة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته

ما الفرق بين رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان ويومي الاثنين والخميس؟ اعرف السبب

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد مستوى الفريق .. ماذا حدث؟

مفتي الجمهورية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح الجامع الكبير

كنوز بالمليارات.. كولومبيا تجهز لرحلة بحث عن سفينة غارقة في المحيط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ