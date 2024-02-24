الانخفاض مستمر.. رئيس شعبة الذهب يوجه رسائل مبشرة للمواطنين

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه حذر سابقا من أن أسعار الذهب ليست هي الأسعار الحقيقية للبيع والشراء.



وتابع واصف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه كان متوقع أن تحدث تغيرات حقيقية في أسعار الذهب، لأن ما كان عليه فقاعة وهمية، فسعره لم يكن حقيقيا، لافتا النظر إلى أننا بصدد انخفاض في أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.



وواصل أن الساعات الماضية عيار 21 انخفض 450 جنيها من يوم الخميس حتى الآن، والانخفاضات مستمرة مع استمرار هبوط سعر الدولار، في ظل ارتفاع العرض عن الطلب عكس ما كان سابقا.



وزف واصف بشرى سارة للمصريين قائلا:" سيكون هناك مزيد من الانخفاضات في أسعار الذهب، لأننا لم نصل للسعر العادل حتى الان، وما يحدث ليس هبوطا، ولكن تصحيح أوضاع وعودة للسعر الحقيقي والعادل.

وأوضح أن المضاربات على الذهب كان غير طبيعي، وحدثت فقاعة وهمية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد ، وبرغم الانخفاض الذي نمر به، إلا أنه سيكون هناك انخفاض أكبر من ذلك للوصول إلى نقطة التعادل.



واختتم أن المواطنين الذين قاموا بشراء الذهب الفترة الماضية يواجهون خسائر، خاصة أن الأسعار في طريقها للانخفاض أكبر مما شهدتها الساعات الماضية.