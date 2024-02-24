السكر بـ 27 جنيها .. تعرف علي أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية إفتتاح عدد من معارض " أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وضمت المعارض كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة وكذلك منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.

وشهدت أسعار السلع المعروضة انخفاض عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلي 20 % مع التأكيد علي توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والإلتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الإسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة .

فيما بلغ سعر كيلو السكر 27 جنيها وكيلو اللحم البلدي 340 جنيها والبرازيلي 170 جنيها للكيلو والزيت 1 لتر بسعر 75 جنيها والأرز البلدي 30 جنيها والدقيق المعبأ 27 جنيها .

ومن جانبه فقد أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلاً رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار التجار ، وذلك تحت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

أوضح محافظ الشرقية أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيراً الي ان المحافظة حريصة على التصدي لموجه غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

فيما أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس الغرف التجارية بالشرقية أن معارض اهلاً رمضان والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفه لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأوضح رئيس الغرفة أن معرض أهلاً رمضان هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الإستراتيجية ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين إستعداداً لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الإستهلاك ، كما جرى تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض والذي قرره محافظ الشرقية ، مشدداً على الإستمرار والإلتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.

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