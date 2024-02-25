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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل The Bear يحصد جائزة أفضل أداء جماعي في حفل SAG Awards

the bear
the bear

حصد أبطال وصناع مسلسل The Bear جائزة أفضل آداء جماعي في حفل SAG Awards المقام حاليا بحضور نجوم هوليوود في نسخته الـ 30

 

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات SAG Awards في يناير الماضي، ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر منصة نتفليكس. 

 

يشارك في تقديم حفل SAG Awards عدد من نجوم ونجمات هوليوود، أبرزهم إدريس ألبا، بيلي إيليش، ميريل ستريبت، إيميلي بلانت، مارجو روبي، نعومي واتس، وغيرهم.

 

ومن المقرر أن تحصل الممثلة والمغنية الأيقونية باربرا سترايسند، على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي ستسلمها لها جميلة هوليوود جنيفر أنيستون.

 

سيطر الموسم الأخير من مسلسل Succession على قوائم ترشيحات الساج هذا العام في فئة الأعمال الدرامية، فيما تفوق "The Bear في فئة الكوميديا. 

 

تعتبر SAG Awards واحدة من الأحداث الرئيسية في موسم الجوائز كل عام، ويحتفي سنويا بالعروض المتميزة في السينما والتلفزيون ويتم التصويت للفائزين من قبل أعضاء النقابة الذين بلغ عدد حوالي 122 ألف شخص حتى الآن، ويعد من المناسبات المفضلة لدى النجوم منذ إطلاقه عام 1995.

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