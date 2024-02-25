كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، كشفت شام الذهبي عن أسرار طفولتها مع والدتها أصالة، مؤكدة أنها كانت بنت "فاشلة" بوزن زائد بسبب أنها كانت وحيدة.

وقالت شام خلال المقطع إنها ولدت في سوريا مع أول ألبوم لوالدتها أصالة وهو “سامحتك سامحتك” الذي كان بداية الانطلاقة لها.

وأضافت أنه بسبب نجاح الألبوم الكبير، اضطرت أصالة للسفر كثيرًا وترك شام وحدها فترات طويلة.

أقل طالبة بالمدرسة

وأعلنت شام أنها خلال السنوات الأولى من حياتها عاشت وحيدة إلى حد كبير، ونتيجة هذه الظروف كانت فتاة "فاشلة" لا تحب المذاكرة، وكانت أقل طالبة بمدرستها الأجنبية في سوريا تتحدث باللغة الإنجليزية لأنها لم تجد أحدا يتحدث معها الإنجليزية في المنزل، مشيرة إلى أن جدتها هي من تولت مسئولية تربيتها.

وأوضحت شام أنها تعرضت للتنمر من أولياء أمور زملائها بالمدرسة، حيث تحدث الكثير منهم أنها أصبحت هكذا بسبب أن والدتها أصالة لا توفر وقتًا للاعتناء بها.

ما تشمتيش الناس فيا

قالت شام ابنة المطربة أصالة إنها ظلت هكذا حتى حدث موقف لها تتذكره وكأنه أمس لأنه أثر فيها بشكل كبير، وكان ذلك الموقف عندما استدعت المدرسة والدتها وأخبروها بمستوى ابنتها دراسيًا، مطالبين إياها بضرورة بذل مجهود أكبر معها لكي تتحسن.

وأضافت شام أنه في ذلك الوقت تأثرت والدتها أصالة للغاية وعادت إليها في المنزل وتأسفت لها من قلبها قائلة لها: "ماتشمتيش الناس فيا.. انا بكافح عشان اديكي الحياة اللي أنا اتحرمت منها"، حيث إن والدتها أصالة جاءت من بيئة بسيطة وعانت كثيرًا منذ صغرها من مرض شلل الأطفال، ثم وفاة والدها وهي في سن الـ15، ما اضطرها لترك دراستها والعمل لرعاية أسرتها.

وأكدت شام الذهبي أنها منذ ذلك الحين قررت أن تصبح فتاة أخرى مجتهدة لكي ترفع رأس والدتها، وبالفعل نجحت في ذلك كثيرًا.