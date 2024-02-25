مقتل عنصرين بحزب الله في غارة إسرائيلية عند الحدود السورية اللبنانية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل عنصرين بحزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة بريف القصير.

وتفصيلًا، قال المرصد السوري إن إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، صباح اليوم الأحد، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل من الجنسية اللبنانية من حزب الله.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع 2024، 16 استهدافًا قامت به إسرائيل ضد الأراضي السورية، 10 منها جوية و6 برية.

أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، فضلًا عن مقتل 35 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة.