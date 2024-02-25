بيبو يكشف مفاجأة عن أستبعاد كهربا من رحلة غانا

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من رحلة غانا جاء لأسباب فنية تماما وليس له علاقة بأي أمور أخرى.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الأهلي لا يعرف الاستثناءات واعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصيةومارسيل كولر المدير الفني اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية وقام باستبعاد بقية اللاعبين.



وقال أن وسام أبوعلي لاعب مميز ويؤدي بقوة في التدريبات ويمثل إضافة كبيرة للفريق وطول الوقت يرغب في المشاركة وليس بعيداً عن اللاعبين، وقد اندمج سريعا ولديه إمكانيات كبيرة وقد تعرض للإصابة بعد الوصول إلى فورمة مميزة ولكنه قادر على الاستمرار في التألق.

وأشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة وتألق في المباريات الودية وهو لاعب كبير ومثل أفضل أندية العالم.