خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد، في مصر، انهيارا إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 48 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة بقوة.

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وكان رئيس الوزراء أعلن عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات، والذي يضم شقين، جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35%.

وأوضح أنه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين، الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار، وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك دولار السوق السوداء ليهبط بقوة.

وهبطت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة بالمحافظات، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1075 جنيها من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 8600 جنيه من 32400 جنيه كأعلى سعر.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، بقوة في السوق الموازية ليهبط دون مستويات الـ 50 جنيها ليخسر 22 جنيها من أعلى سعر، فهو من أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا عبر محرك البحث “جوجل”، مع التطورات الجديدة الأخيرة.

ويهتم الآلاف يوميا بالبحث عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي.

وتشمل الصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052، والذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.