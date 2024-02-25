عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد، في مصر، انهيارا إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 48 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة بقوة.

شاهد الفيديو:

وكان رئيس الوزراء أعلن عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات، والذي يضم شقين، جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35%.

 وأوضح أنه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين، الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار، وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك دولار السوق السوداء ليهبط بقوة.

وهبطت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة بالمحافظات، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1075 جنيها من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 8600 جنيه من 32400 جنيه كأعلى سعر.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، بقوة في السوق الموازية ليهبط دون مستويات الـ 50 جنيها ليخسر 22 جنيها من أعلى سعر، فهو  من أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا عبر محرك البحث “جوجل”، مع التطورات الجديدة الأخيرة.

ويهتم الآلاف يوميا بالبحث عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي.

وتشمل الصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052، والذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان 2024

حسم النتيجة قريبًا.. تصريح غير متوقع من بوريل بشأن الحرب الأوكرانية

الأفاتار البشري "فيكي" تتحدث عن آثار الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي.. تفاصيل

محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة بالزيتون | صور

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازي داخل مخبز في منشأة ناصر| صور

قادة الأعمال يتحدثون عن الوضع الاقتصادي في مصر بمؤتمر الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

ليس بخلا.. ثري يجمع طعامه من سلال القمامة| ما القصة؟

حارس الزمالك غاضب.. وتفاصيل أزمة إذاعة مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ