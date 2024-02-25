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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وليد توفيق يكشف سر إهداء أغنية مملكتي لزوجته جورجينا رزق

وليد توفيق
وليد توفيق

كشف الفنان وليد توفيق عن سر إهداء أغنيته الأخيرة "مملكتي" إلى زوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون سابقا.

وقال وليد توفيق في تصريح لـ صدى البلد : اهديت الأغنية إلى زوجتى جورجينا رزق لأنها تستحق ان أهديها لها خاصة أنها تعبر عنها فضلا عن أن الأغنية قدمتها لأول مرة مع الإعلامية منى الشاذلى وكانت فرصة اهدى لزوجتى هذه الأغنية أمام الجمهور فى أول ظهور لها بعد فترة طويلة من الاختفاء.

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واطلق الفنان وليد توفيق، أحدث أغانيه التي تحمل اسم لسه بيسألوني، مساء الخميس 22 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أحدث أغاني وليد توفيق

وكانت أحدث أغاني الفنان وليد توفيق، أغنية تحمل اسم مملكتي، تم طرحها في شهر ديسمبر 2023، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية مملكتي لـ وليد توفيق، من كلمات عاصم حسين، ألحان وليد توفيق، توزيع موسيقي باسم منير.

وفي أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أغنية تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

وفي شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

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