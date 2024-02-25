تشكيل مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت بالكونفيدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سوبر سبورت جنوب الأفريقي بالكونفيدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، احمد كباكا، محمد زعلوك، محمد فاروق، محمد صادق، محمد محمود، عمر وائل، محمود رزق

ويحل بعد قليل وفي تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت جنوب الأفريقي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان جنوب الأفريقية.