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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقات متنوعة لإظهار مواهب الطلاب بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 تنظم جامعة القاهرة مسابقات متنوعة لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، تنفيذاً لخطة الأنشطة الطلابية التي تشهدها المدن الجامعية في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارات المدن الجامعية ستتولى الإعلان عن المسابقات المختلفة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الجامعة حددت عدة شروط للاشتراك في المسابقات المطروحة، كما حددت الجوائز التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقات المختلفة.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، معايير اختيار جامعة القاهرة الأولى عربيًا في الابتكار والإبداع من خلال التصنيف العربي للجامعات العربية والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة حصلت على 200 نقطة كأعلى تقييم من بين 208 جامعة عربية شملها التصنيف العربي في مؤشر "الإبداع والريادية والابتكار"، مشيرًا إلى أن المعايير تضمنت عدد الأبحاث المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وهو الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة 2030 من قائمة المجلات Citescore خلال 5 سنوات الأخيرة.

وأشار الخشت، إلى أن المعايير تشمل عدد المشروعات البحثية المرتبطة بالتطوير والابتكار بالاشتراك مع الجهات المستفيدة والتي تم تمويلها خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وعدد الأنشطة والفعاليات التعليمية في مجال الإبداع والريادة والابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب وجود عقود مبرمة بين حاضنات التكنولوجيا والأعمال وبين الصناعة والمؤسسات البحثية في سنة التصنيف، بالإضافة إلى وجود مكتب وحدة نقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع الممنوحة من مكاتب الاختراع المدرجة في منصة سكوبس خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وعدد الاستشهادات العالمية مستعينة المخرجات البحثية للجامعة المتقدمة، ووجود الشركات الناشئة والمنطلقة من حاضنات التكنولوجيا والأعمال.

جامعة القاهرة مسابقات الانشطة الطلابية

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