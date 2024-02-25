عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محمود توفيق يصل تونس للمشاركة فى مجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة إلى تونس على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية .

 كان فى إستقبال وزير الداخلية  لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى نظيره التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى تونس.

 و أكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بإنتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها. 

كما وجه الوزير الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية .. مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.

IMG_1047
IMG_1047
IMG_1048
IMG_1048
الأمانة العامة للمجلس الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب التنسيق الأمني الجمهورية التونسية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الوزراء العرب مجلس وزراء الداخلية العرب مطار قرطاج الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

ترشيحاتنا

شوفته في المنام جتله.. شاب يحاول مقابلة عمرو أديب والأمن يتحفظ عليه

البهنسا تستقبل وفدا تركيا في رحلة عبر التاريخ الإسلامي والقبطي

مدبولي: تسريع وتيرة توسيع ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية

أبو الغيط: حريصون على تعزيز التعاون مع مراكز الفكر لنهضة الدول العربية

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

تمتلك شعرًا أخضر وتتنفس من المؤخرة.. شاهد سلحفاة أستراليا الغريبة| صور

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

التدريب الأقرب لقلبي وأحترم الأهلي..ماذا قال ميدو عن القلعة الحمراء والخلافات مع الزمالك ؟

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ