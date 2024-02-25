بسبب انخفاض الإنتاج.. تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 7 شهور

أعلنت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع تراجع أرباحها بنسبة 11.5%، خلال أول 7 أشهر من من العام المالي الجاري 2023-2024.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 308.66 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية يناير 2024، مقابل 348.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

أرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تراجع الأرباح إلى انخفاض كمية الإنتاج بسبب التوقفات الناتجة عن ربط وحدة المبخرات الجديدة بالخلايا الإنتاجية.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 281.13 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 280.58 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 462.37 مليون جنيه، مقابل 455.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسي يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.