عضو الغرفة التجارية بدمياط: تراجع كبير في أسعار السلع بعد مشروع رأس الحكمة

صرح الدكتور محمد أنور العرابي، عضو مجلس ادارة الغرفةالتجارية بدمياط" لصدى البلد" ، انه بعد توقيع مصر اتفاقية مع الإمارات لتنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز الـ 150 مليار دولار وحصيلة مالية تدر عائدا على مصر قيمته 35 مليار دولار.، سيكون من المؤكد هناك تراجع كبير أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القريبة المقبلة.



وأشار العرابي، إلى أن حصول مصر على شريحة كبيرة من الدولارات محولة من الخارج ثؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار، بالإضافة إلى خفض سعر الدولار بالسوق الموازية؛ وهو ما يكون له مردود إيجابي أيضا على جميع السلع، خلال الفترة القريبة المقبلة.

واوضح، إن ما تحصده مصر من ثمار هذا المشروع هو الذي طالما حلمنا به منذ سنوات وتمنينا أن نُشارف العالمية من خلال مشروعات تنموية سياحية كبرى تعيد مصر إلى مكانتها كأهم مقصد سياحي في العالم، وأفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع ان ذلك يساهم في توفير السيولة الدولارية اللازمة لعملية الاستيراد و دخول هذا المبلغ الضخم للسوق المصرية سيكون لها تأثير قوي وسريع على حركة تسعير الدولار بالسوق الموازية، والتي من المتوقع اختفاؤها قريبا.