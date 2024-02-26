إيهود أولمرت: إسرائيل لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني لهذا السبب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إن إسرائيل لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني في عملية عسكرية.

وعن سبب ذلك، أضاف أولمرت في مقابلة موقع "ذا ناشيونال" الإخباري، "أن إسرائيل تفتقر إلى القنابل والطائرات المناسبة لهذا المدى البعيد".

وأكد على أنه "يمكننا تدمير مشاريع إيران وبنيتها التحتية مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات. ويمكن لإسرائيل أن تلحق ضررا كبيرا بالبنية التحتية الإيرانية، لكن إسرائيل لا تملك وسيلة لتدمير البرنامج النووي لأن طائراتها الشبح المتقدمة من طراز إف 35 يبلغ مداها الأقصى 2200 كيلومتر".

وتابع: أحدث الطائرات التي تمتلكها إسرائيل غير قادرة على السفر جوا إلى بندر عباس، على سبيل المثال، والعودة إلى إسرائيل".

واستطرد: “كما أن إسرائيل لا تملك القدرة على اختراق المخابئ الإيرانية، حيث أن المنشآت النووية تقع على عمق 50 إلى 60 مترا تحت الأرض، مما يجعلها في مأمن من أي هجوم عسكري”.