تعرضت للشحوط.. نجاح تسيير باخرة نيليه على متنها 34 سائحا بنهر النيل بالمنيا

تمكنت فرق الإنقاذ النهري وأجهزة الرى والوحدة المحلية بالتعاون والتنسيق مع هيئة النقل النهري في إعادة تسيير الباخرة السياحية التي تعرضت للشحوط أمس بمجرى نهر النيل أمام مركز مطاي شمال المنيا أثناء قدومها من الأقصر في طريقها إلى محافظة القاهرة.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري وأجهزة الري والحماية المدنية والوحدة المحلية في إعادة تحريك وتسيير الباخرة عقب الدفع بقاطرة واستمرت جهود الفرق حتى تم تحريكها لتواصل رحلتها الطبيعيه في اتجاه محافظة القاهرة.



ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بشحوط باخرة سياحية وعلي متنها 34 سائحا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية لمتابعة الموقف والاطمئنان علي السائحين والركاب .

وبالفحص تبين أن السفينة تنقل 34 سائحا أجنبيا، وتم الدفع بقاطرة لسحب الباخرة وعودتها الي مسارها الطبيعي للابحار.