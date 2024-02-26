مدحت عبد الهادي يكشف مفاجأة كبري عن صفقة الزمالك الجديدة

أكد مدحت عبد الهادي، مدرب مساعد الزمالك السابق، خلال حديثه مع مدحت شلبي عبر شاشة MBC مصر: "جوميز يمتلك حظًا جيدًا في الوقت الحالي، حيث يتوفر لديه العديد من الخيارات والبدائل القوية والحلول المؤثرة، وكانت طريقة لعب أوسوريو مع هذه المجموعة ستكون ناجحة".

وأضاف: "من وجهة نظري، من الأفضل أن يلعب أوباما في مركز الوسط رقم 8، حيث قدم مستوى عالميًا في هذا المركز سابقًا بجانب فرجاني ساسي، ويمكن وضعه بجانب أحد الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، بينما يمتلك أحمد حمدي حلولًا كثيرة".

وأوضح: "كنت أنا أول من رشح محمد شحاتة للانضمام للزمالك، إذ يشبه طارق حامد وفرجاني ساسي بشكل كبير، وهو لاعب مدفعجي يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى كونه لاعبًا دوليًا"…

وكان قد انضم محمد شحاتة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية من فريق طلائع الجيش.