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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والاسمنت عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر

 يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

 

  • سعر حديد عز 55,000 جنيه
  • سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه
  • سعر حديد المصريين 53,000 جنيه
  • سعر حديد سرحان 52,000 جنيه
  • سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه
  • حديد السويس للصلب 53,000 جنيه
  • سعر حديد المدينة 52,000 جنيه
  • سعر حديد بشاي 54,000 جنيه
  • سعر حديد العتال 53,000 جنيه
  • سعر حديد المعادي 52,000 جنيه
  • سعر حديد الكومي 52,000 جنيه
  • سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه
  • سعر حديد عطيه 52,500 جنيه
  • سعر حديد العشري 51,000 جنيه
  • سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه
  • سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر
 

سعر الأسمنت اليوم في مصر
 

وجاءت أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء كالتالي:

  1. سعر اسمنت المخصوص 1,950 جنيه
  2. أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
  3. سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
  4. اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيه
  5. سعر اسمنت المسلح 1,980 جنيه
  6. أسمنت النصر 1,930 جنيه
  7. سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيه
  8. اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
  9. سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
  10. اسمنت وادي النيل 1,930 جنيه
  11. سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
  12. أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
  13. سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه
  14. سعر أسمنت السويس 2,010 جنيه
  15. سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه
  16. سعر أسمنت حلوان 2,000 جنيه
  17. سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
  18. اسمنت البرج 2,350 جنيه
  19. اسمنت تايتان 2,060 جنيه
  20. سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
  21. أسمنت التعمير 2,150 جنيه
  22. اسمنت أسوان 2,250 جنيه
  23. اسمنت الصعيد 2,250 جنيه
  24. سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
  25. اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
  26. سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه
  27. اسمنت المصري 2,060 جنيه
  28. سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه
  29. سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيه
  30. اسمنت السد العالي 2,200 جنيه
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