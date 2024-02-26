سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والاسمنت عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر

يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر حديد عز 55,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه

سعر حديد المصريين 53,000 جنيه

سعر حديد سرحان 52,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه

حديد السويس للصلب 53,000 جنيه

سعر حديد المدينة 52,000 جنيه

سعر حديد بشاي 54,000 جنيه

سعر حديد العتال 53,000 جنيه

سعر حديد المعادي 52,000 جنيه

سعر حديد الكومي 52,000 جنيه

سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه

سعر حديد عطيه 52,500 جنيه

سعر حديد العشري 51,000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر



سعر الأسمنت اليوم في مصر



وجاءت أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء كالتالي: