سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والاسمنت عن الأسعار في الأسواق.
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.
أسعار الحديد اليوم في مصر
يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.
- سعر حديد عز 55,000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه
- سعر حديد المصريين 53,000 جنيه
- سعر حديد سرحان 52,000 جنيه
- سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه
- حديد السويس للصلب 53,000 جنيه
- سعر حديد المدينة 52,000 جنيه
- سعر حديد بشاي 54,000 جنيه
- سعر حديد العتال 53,000 جنيه
- سعر حديد المعادي 52,000 جنيه
- سعر حديد الكومي 52,000 جنيه
- سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه
- سعر حديد عطيه 52,500 جنيه
- سعر حديد العشري 51,000 جنيه
- سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه
- سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم في مصر
وجاءت أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء كالتالي:
- سعر اسمنت المخصوص 1,950 جنيه
- أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
- سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
- اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيه
- سعر اسمنت المسلح 1,980 جنيه
- أسمنت النصر 1,930 جنيه
- سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيه
- اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
- سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
- اسمنت وادي النيل 1,930 جنيه
- سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
- أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه
- سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه
- سعر أسمنت السويس 2,010 جنيه
- سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه
- سعر أسمنت حلوان 2,000 جنيه
- سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
- اسمنت البرج 2,350 جنيه
- اسمنت تايتان 2,060 جنيه
- سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
- أسمنت التعمير 2,150 جنيه
- اسمنت أسوان 2,250 جنيه
- اسمنت الصعيد 2,250 جنيه
- سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
- اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
- سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه
- اسمنت المصري 2,060 جنيه
- سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه
- سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيه
- اسمنت السد العالي 2,200 جنيه