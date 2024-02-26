عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل، اليوم الإثنين، بعنوان: "تحديات تواجه الصحف القومية في مصر"، في ظل التحديات القائمة التي تواجه الصحافة القومية من ضعف مبيعات الجرائد الورقية، والتحديات التكنولوجية، وتمويل الصحف القومية، وأجور العاملين.

وتناقش الورشة، عدة محاور، أبرزها إعادة الهيكلة في الصحف القومية، وتمويلها، وملف الديون، وكيفية الاستفادة من أصولها، وكذلك طباعة الورق في ظل صعود الصحافة الإلكترونية، وتطوير المهنة وأنماط الصحافة، وهل ستندثر الصحافة التقليدية أمام الثورة التكنولوجية.

يدير الجلسة خلال الورشة، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولطفي سالمان عضو التنسيقية، ويشارك في الورشة، علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، هبة صادق، رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، إبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين.

كما يشارك كلً من الدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائب علاء عصام، النائب عماد خليل، النائب محمود بدر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كامل كامل، فيولا  فهمي، إسراء طلعت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصحافة القومية الجرائد الورقية التحديات التكنولوجية اجور العاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

كسر فى القدم .. ظهور صادم لـ شيرين رضا مع منى الشاذلى

أحمد عيسي : 90 % من السياحة الوافدة عبر الطيران

بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد النائب علي عطوة تحت قبة «الشيوخ»

شكري: مصر تحرص على التشاور مع أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

حياة جحيم.. فلسطين تطالب مصر بالتدخل لإنهاء معاناة المعتقلين داخل سجون الاحتلال

بعد إعلان روسيا انتصارها.. الجيش الأوكراني يعترف بهزيمته في لاستوشكينو شرق البلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ