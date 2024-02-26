أعشاب تعالج كهرباء المخ والصرع .. تعرف عليها

كهرباء المخ، أو الصرع، هو اضطراب عصبي يُسبب نوبات متكررة و يمكن أن تكون هذه النوبات خفيفة أو شديدة، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

وفق لما جاء في موقع "verywellhealth" نرصد بعض الأعشاب التي قد تساعد في علاج كهرباء المخ.

البابونج: البابونج هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج القلق والأرق وأظهرت بعض الدراسات أن البابونج قد يكون فعالًا أيضًا في تقليل كهرباء المخ وعلاج الصرع.



زهرة الآلام: زهرة الآلام هي عشب آخر يستخدم تقليديًا لعلاج القلق والأرق وأظهرت بعض الدراسات أن زهرة الآلام قد تكون فعالة في تقليل كهرباء المخ وعلاج الصرع.



النعناع: النعناع هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي وأظهرت بعض الدراسات أن النعناع قد يكون فعالًا أيضًا في علاج الصرع.



الزنجبيل: الزنجبيل هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج الغثيان والقيء وأظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يكون فعالًا في علاج الصرع.



الكركم: الكركم هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج الالتهابات وأظهرت بعض الدراسات أن الكركم قد يكون فعالًا في تقليل كهرباء المخ وعلاج الصرع.

