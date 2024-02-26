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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعشاب تعالج كهرباء المخ والصرع .. تعرف عليها

صدى البلد

كهرباء المخ، أو الصرع، هو اضطراب عصبي يُسبب نوبات متكررة و يمكن أن تكون هذه النوبات خفيفة أو شديدة، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

وفق لما جاء في موقع "verywellhealth" نرصد  بعض الأعشاب التي قد تساعد في علاج كهرباء المخ.

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البابونج: البابونج هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج القلق والأرق وأظهرت بعض الدراسات أن البابونج قد يكون فعالًا أيضًا في تقليل كهرباء المخ وعلاج الصرع.


زهرة الآلام: زهرة الآلام هي عشب آخر يستخدم تقليديًا لعلاج القلق والأرق وأظهرت بعض الدراسات أن زهرة الآلام قد تكون فعالة في تقليل كهرباء المخ وعلاج الصرع.


النعناع: النعناع هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي وأظهرت بعض الدراسات أن النعناع قد يكون فعالًا أيضًا في علاج الصرع.


الزنجبيل: الزنجبيل هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج الغثيان والقيء وأظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يكون فعالًا في علاج الصرع.


الكركم: الكركم هو عشب يستخدم تقليديًا لعلاج الالتهابات وأظهرت بعض الدراسات أن الكركم قد يكون فعالًا في تقليل كهرباء المخ وعلاج الصرع.
 

كهرباء المخ الجهاز الهضمي الغثيان والقيء اضطرابات الجهاز الهضمي اضطراب عصبي علاج القلق علاج الصرع علاج الالتهاب

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