إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

صرح مسؤولون إسرائيليون كبار لوسائل الإعلام العبرية أن هناك تشاؤمًا متزايدًا من أن حركة حماس ستوافق على صفقة الرهائن.

وأفادت القناة 12 العبرية وإذاعة "كان" عن مسؤول كبير قوله إنه قيل لهم إن الإطار الذي تم التوصل إليه في باريس من قبل وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين “لا يتوافق مع مطالب حماس”.

ونقلت القناة الـ12 أيضا عن مدير الموساد ديفيد بارنيا قوله لمجلس الوزراء الإسرائيلي إنه إذا لم تتمكن تل أبيب من زيادة كمية المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة بشكل كبير، فسيتم تدمير إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التقارير بعد أن أرسلت إسرائيل وفدا إلى قطر لمواصلة العمل على تفاصيل اتفاق محتمل مع حماس ينص على إطلاق سراح عشرات الرهائن من غزة مقابل هدنة ممتدة في الحرب في القطاع.

ونقل موقع واي نت الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في محادثات الدوحة، لكنهم ما زالوا يعملون عليها.

وأشار الموقع نقلا عن المسؤولين قولهم: “لا يوجد تقدم في الوقت الحالي، وهناك فجوات كبيرة جدًا بين الجانبين ويحاول الوسطاء سدها وسنواصل العمل لتحقيق نتيجة”.

وبحسب ما ورد يتضمن إطار باريس إطلاق حماس سراح 40 رهينة، من بينهم نساء وأطفال ومجندات ومختطفون مسنين ومرضى مقابل وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق إسرائيل سراح مئات من المدانين بالإرهاب الفلسطينيين.