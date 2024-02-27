نبيل الحلفاوي يفتح النار على منتقدي كهربا.. تفاصيل

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أزمة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على تطبيق “أكس”: “‏موضوع كهربا تم استغلاله من البعض بسوء نية، ‏لا بأس، الرد سيكون في الملعب، ‏وللتذكرة، مركز كهربا الأصلي جناح أيسر، وتوظيفه كمهاجم؛ كان لسد ثغرة”.

وفي سياق متصل، قال مدحت شلبي، إن محمود كهربا كان من ضمن المجمدين بالنسبة لـ"كولر"، لولا تدخل محمود الخطيب، والخطيب عقد جلسة مع كولر.

وتابع أن كولر كان يستبعد محمود متولي لاعب النادي الأهلي، من المشاركة بالمباريات، وأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، وانضم لهما كهربا بعد رفضه السفر مع الفريق بسبب فرح شقيقته.

وأوضح أن محمود متولي سيعود للتدريبات بعد غياب ياسر إبراهيم، الذي سيستمر لشهر.