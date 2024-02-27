السمكة خرجت من المَيَّه وضربته.. مقطع فيديو غريب خلال إعصار في النرويج| شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق “X”، الكثير من الجدل؛ ليتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لفيديو طريف تظهر فيه سمكة وهي تباغت مراسلًا تلفزيونيًا نرويجيًا وتلطمه على وجهه، وذلك خلال بث مباشر، مما أثار إعجاب المتابعين.

وخلال المقطع الذي تم تصويره في النرويج، ظهر المراسل، الذي يعمل في إحدى القنوات المحلية، وهو يقوم بتغطية أخبار العاصفة القوية التي ضربت البلاد، إلا أنه فوجىء بسمكة تطير من البحر وقامت بلطم وجهه؛ مما أثار دهشته وضحكه في نفس الوقت.

يذكر أن النرويج شهدت أقوى عاصفة منذ أكثر من 30 عامًا؛ بعد أن ضربتها رياح وصلت إلى حد الإعصار.