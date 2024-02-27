خالد جادالله: موقف كهربا غير احترافي.. ولست مؤيدا لاستبعاده من قائمة الأهلي

أكد خالد جاد الله نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن تصرف كهربا بالاعتذار عن عدم الانضمام لقائمة الفريق أمام ميدياما "غير احترافي" وغير مبرر، ولا يمت للاحتراف بصلة، ولا يحدث في أي نادٍ بالعالم، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين يكون لديهم ظروف صعبة ويتواجدون في المباريات، والحالة الوحيدة المسموح بها، هي حصوله على موافقة وإذن من المدير الفني للفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لست مؤيدًا للعقوبات الفنية، هناك لائحة عقوبات، والعقوبة المالية أفضل من العقوبة الفنية، خصوصًا حال احتياج الفريق لجهود لاعبه في مباريات معينة، وقد يتضرر الأهلي من الاستبعاد الفني لـ كهربا".

وأضاف: "كهربا هو رقم 1 في مهاجمي الأهلي من وجهة نظري، لأن وسام أبو علي ما زال في حاجة لوقت من أجل الحكم عليه، وبالتأكيد استبعاد كهربا (عقاب) من جانب المدير الفني، لكن أنا لست مؤيدًا لذلك، خصوصًا في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية محليًا وقاريًا".

وأكمل: "كهربا هو المهاجم الأجهز فنيًا، ولا يوجد لاعب أفضل منه في الهجوم حاليًا سواء موديست أو وسام أبو علي".