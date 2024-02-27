عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جادالله: موقف كهربا غير احترافي.. ولست مؤيدا لاستبعاده من قائمة الأهلي

صدى البلد

أكد خالد جاد الله نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن تصرف كهربا بالاعتذار عن عدم الانضمام لقائمة الفريق أمام ميدياما "غير احترافي" وغير مبرر، ولا يمت للاحتراف بصلة، ولا يحدث في أي نادٍ بالعالم، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين يكون لديهم ظروف صعبة ويتواجدون في المباريات، والحالة الوحيدة المسموح بها، هي حصوله على موافقة وإذن من المدير الفني للفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لست مؤيدًا للعقوبات الفنية، هناك لائحة عقوبات، والعقوبة المالية أفضل من العقوبة الفنية، خصوصًا حال احتياج الفريق لجهود لاعبه في مباريات معينة، وقد يتضرر الأهلي من الاستبعاد الفني لـ كهربا".

وأضاف: "كهربا هو رقم 1 في مهاجمي الأهلي من وجهة نظري، لأن وسام أبو علي ما زال في حاجة لوقت من أجل الحكم عليه، وبالتأكيد استبعاد كهربا (عقاب) من جانب المدير الفني، لكن أنا لست مؤيدًا لذلك، خصوصًا في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية محليًا وقاريًا".

وأكمل: "كهربا هو المهاجم الأجهز فنيًا، ولا يوجد لاعب أفضل منه في الهجوم حاليًا سواء موديست أو وسام أبو علي".

استبعاد كهربا الأهلى خالد جاد الله موقف كهربا منتخب مصر والأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

شيرين رجعت لحسام.. ما سر عودتها له بعد كل أزمة

ترشيحاتنا

خالد جادالله: موقف كهربا غير احترافي.. ولست مؤيدا لاستبعاده من قائمة الأهلي

اعتراف دولي.. شرم الشيخ أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم

جالانت: سكان شمال قطاع غزة لن يعودوا لديارهم إلا في حالة واحدة

قرار طارئ من ميتا لمواجهة الذكاء الاصطناعي في انتخابات الاتحاد الأوروبي

اركب BMW X6 موديل 2024 بالسعر الرسمي .. وصلت كام ؟

بفضل ستارلينك.. إرسال أول منشور على منصة X من الفضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السمكة خرجت من المَيَّه وضربته.. مقطع فيديو غريب خلال إعصار في النرويج| شاهد

هاف ستوماك .. نسرين طافش تكشف عن رشاقتها بإطلالة رياضية

بتر ساق وفشل كلوي| رحيل منافس الزعيم في فرقة ناجي عطالله.. تفاصيل

زجاجات لحفظ دموع المعزين.. أغرب اكتشاف أثري عمره 1800 عام| شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ