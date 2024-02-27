عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإعادة الانضباط.. رفع 116 حالة تعد وإشغال من شوارع العمرانية| شاهد

رفع التعديات والاشغالات
رفع التعديات والاشغالات

شن حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع فيصل وكفر طهرمس وترعة الزمر؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين في أثناء السير.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة، والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 116 حالة اشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات في مخزن الحي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

IMG-20240227-WA0021
IMG-20240227-WA0021
IMG-20240227-WA0018
IMG-20240227-WA0018
IMG-20240227-WA0019
IMG-20240227-WA0019
IMG-20240227-WA0020
IMG-20240227-WA0020
IMG-20240227-WA0015
IMG-20240227-WA0015
IMG-20240227-WA0007
IMG-20240227-WA0007
IMG-20240227-WA0014
IMG-20240227-WA0014
IMG-20240227-WA0013
IMG-20240227-WA0013
IMG-20240227-WA0010
IMG-20240227-WA0010
IMG-20240227-WA0004
IMG-20240227-WA0004
IMG-20240227-WA0006
IMG-20240227-WA0006
IMG-20240227-WA0017
IMG-20240227-WA0017
IMG-20240227-WA0016
IMG-20240227-WA0016
IMG-20240227-WA0011
IMG-20240227-WA0011
IMG-20240227-WA0012
IMG-20240227-WA0012
IMG-20240227-WA0009
IMG-20240227-WA0009
IMG-20240227-WA0002
IMG-20240227-WA0002
IMG-20240227-WA0005
IMG-20240227-WA0005
IMG-20240227-WA0003
IMG-20240227-WA0003
IMG-20240227-WA0008
IMG-20240227-WA0008
IMG-20240227-WA0001
IMG-20240227-WA0001
أحمد راشد محافظ الجيزة إزالة التعديات إشغال الطريق العام إعادة الانضباط أرصفة المشاة السيولة المرورية الكافيهات المخالفة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المقاهي والكافيهات المخالفة تحقيق السيولة المرورية اللازمة تكثيف الحملات حملة مكبرة لرفع الإشغالات رئيس حي العمرانية رفع الإشغالات شوارع فيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات شهر فبراير بتعليم الجيزة .. الأحد

محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان في البدرشين والحوامدية

خلال حملة مكبرة.. رفع 800 حالة إشغالات وتعديات بالشوارع في العمرانية

للإقبال الكبير.. محافظ الجيزة يوجه بزيادة كميات السلع بمعرض أهلاً رمضان بالعمرانية

نتعلم منها الدروس والعبر.. محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى النصف من شعبان

حي العمرانية ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على المحال والمقاهي بالشوارع

محافظ الجيزة: 700 منفذ ثابت ومتحرك لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة

افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي في الجيزة.. صور

ترشيحاتنا

مدفوع له كتير.. محمد شبانة: يجب فرض عقوبات كبيرة على كريستيانو رونالدو

متى رمضان 2024؟.. اعرف موعده وعدد ساعات الصيام ومواقيت الإمساك والإفطار

دفعة صواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية

حماس: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان ماحدش ينتقدك أعلم أن لكل مقاما مقال.. قواعد لإتيكيت العزاء

تحذير مهم.. 5 أبراج أكثر عرضة للحسد والمشاكل خلال الفترة المقبلة

جايولا| جزيرة إيطالية ملعونة دمرت كل من امتلكها.. ما قصتها؟

امرأة تصنع قهوة مثلجة من الجليد.. كيف فعلت ذلك؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ