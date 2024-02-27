لإعادة الانضباط.. رفع 116 حالة تعد وإشغال من شوارع العمرانية| شاهد

شن حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع فيصل وكفر طهرمس وترعة الزمر؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين في أثناء السير.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة، والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.
وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 116 حالة اشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.
كما تم إيداع المضبوطات في مخزن الحي.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.