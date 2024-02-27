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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة.. بايدن: إسرائيل وافقت على عدم القيام «بأنشطة» خلال شهر رمضان

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل ستكون على استعداد لوقف حربها على حماس في غزة خلال شهر رمضان القادم إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون.

ويعمل المفاوضون من مصر والولايات المتحدة وقطر على صفقة إطارية تقوم حماس بموجبها بإطلاق سراح بعض العشرات من الرهائن الذين تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع. وخلال التوقف المؤقت، ستستمر المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وإذا تم التوصل إلى صفقة في الأيام المقبلة، فإن هذا الجدول الزمني سيشمل أيضا رمضان، الذي يبدأ في حوالي 10 مارس؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وجاءت تعليقات بايدن في مقابلة تم تسجيلها يوم الاثنين على قناة إن بي سي هي الأكثر تفصيلا حتى الآن حول التوقف المحتمل في القتال خلال الشهر الفضيل.

وقال بايدن: "إن رمضان قادم وكان هناك اتفاق من قبل الإسرائيليين على أنهم لن يقوموا ب "أنشطة" خلال شهر رمضان أيضا، من أجل منحنا الوقت لإخراج جميع الرهائن".

وأشار إلى أن إسرائيل تعهدت بإجلاء عدد كبير من سكان رفح قبل البدء في العملية العسكرية.

واضاف بايدن أن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم من كل أنحاء العالم إذا استمر الارتفاع في عدد القتلى الفلسطينيين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار المؤقت في غزة قد يساعد باتجاه حل الدولتين.

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