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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10.7 مليار جنيه إيرادات.. القابضة للطرق والكباري وشركاتها تحقق أرباحا لأول مرة

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، لعرض المركز المالي وقوائم الدخل  عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 10.7 ميار جنيه وبلغت اجمالي إيرادات الشركة القابضة فقط نحو 331.176 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 72.8 تقريبا عن العام المالي السابق( 2021/2022 ). 

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة  أنشطة وانجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث تم استعراض أنه  لأول  مرة لم تشهد ميزانيات الشركة  القابضة وشركاتها التابعة خسائر مرحلة بل حققت  أرباحا، كما تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز. 

وأشاد  الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل، في كلمته خلال الاجتماع  بأداء  رئيس مجلس إدارة الشركة  والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات  التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل وإنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن  و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال  في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال .

وأكد على  ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية  بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات  التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع  ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري  بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .

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