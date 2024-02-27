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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائقين في تصادم ميكروباص وربع نقل بسوهاج

صدى البلد

أصيب سائقين بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو “عبد الرحمن م.ي، 20 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز”، وبسبب التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة ميكروباص قيادة المدعو “احمد ص.ا.ع، 37 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز”.

نتج عن ذلك إصابة كلاً من:" قائد السيارة الأولى بكسر بالساق اليسرى وكدمات بالوجه، وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات بالكتف الأيسر والوجه".

وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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