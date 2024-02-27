تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1072 شاحنة و97 سيارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 9 سفن .



وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، و489 شاحنة و82 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و583 شاحنة و 15 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا السفينتين بوسيدون اكسبريس و أمل وغادرته السفينة دليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول 2345 طن بضائع و440 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي "بريدج ، وكوين نفرتيتى، وآور وآيلة"، بينما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة LARUS وعلي متنها 4000 طن دقيق.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانئها.



