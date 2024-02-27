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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: تقدم نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى

طلاء العقارات
طلاء العقارات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقدم نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال طلاء وتجميل واجهات العقارات الجارية نطاق الأحياء الثلاث للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الإلتزام بالإشتراطات المحددة لها والجداول الزمنية للإنتهاء منها.
 

ووجه المحافظ خلال الجولة مسئولى الجهات المعنية بالأعمال بالإلتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالى فريد على جانبى الطريق لكونه أحد أهم المحاور المرورية المؤدية للمقاصد السياحية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الأعمال تأتى ضمن مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى قطاع غرب النيل.
 

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتشديد الرقابة على عمل شركات الجمع السكنى لمنع تراكم المخلفات ومنع أية مظاهر للعشوائية والإشغالات بمحيط الأعمال وأعلى العقارات ومطالع ومنازل الطريق الدائرى لتحقيق الإنسيابية المرورية اللازمة. 
 

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف جهود إزالة بروز العقارات المزالة خلال توسعة الطريق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختصة بأعمال الطلاء . 


رافق المحافظ  محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة واللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومسئولى المكاتب الإستشارية والهندسية المنفذة للأعمال ولجنة كلية الهندسة بجامعة القاهرة المعنية بالأعمال.

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أحمد راشد محافظ الجيزة أعلي معايير الجودة التفتيش والمتابعة الهوية البصرية للطريق الدائري الهيئة العامة للنظافة والتجميل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية د محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة رئيس حي الطالبية رئيس حي العمرانية طلاء واجهات العقارات طلاء العقارات

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