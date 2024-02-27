بدء المؤتمر الطبى المتكامل للأبحاث الطلابية بجامعة عين شمس.. غدا

تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس المؤتمر الطبي المتكامل السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية في الفترة من ٢٨-٢٩ فبراير بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والدكتور أمانى مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي ورئيس المؤتمر والدكتور مها الجعفرى أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي وسكرتير عام المؤتمر.

وتهدف استراتيجية هذا المؤتمر الي تعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيدين المحلي والعالمي.

يقام حفل افتتاح المؤتمر غدا الاربعاء في الساعة العاشرة صباحًا و سيتم خلال يومي المؤتمر عمل مسابقة بين الأبحاث و المشاريع البحثية المتقدمة في المجالات المختلفة، يتنافس فيها لفيف من جامعات و كليات الطب و الصيدلة و طب الاسنان و العلوم و البيوتكنولوجي و التمريض و العلاج الطبيعي و الحاسبات و المعلومات من محافظات مصر المختلفة كما يشارك اونلاين مجموعة من الابحاث المقدمة من الجامعة الاردنية.

ويتضمن المؤتمر ٦٠ بحثا يتم مناقشتها في ١٦ جلسة علمية يتم فيها مناقشة و تحكيم الأبحاث المقدمة من قبل لجان تحكيم من أعضاء هيئة التدريس في الكليات و الجامعات المختلفة.

ويختتم المؤتمر جلساته يوم ٢٩ فبراير حيث يتم تكريم الأبحاث و المشاريع البحثية المقدمة.