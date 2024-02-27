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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: قطع المياه بشارع الشهيد أحمد حمدى بكفر طهرمس غدا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة ٦ ساعات ببعض مناطق كفر طهرمس، وذلك بداية من الساعة الثانية عشر مساء يوم الاربعاء الموافق 28/2/2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق

وأوضحت أن انقطاع المياه يأتي نظرآ لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط قطر 150 مم الذى تم تنفيذه بشارع الشهيد أحمد حمدى مع الخط القائم لخدمة مجمع المدارس الجارى تنفيذه والمناطق السكنية المحيطة.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هى المنطقة المحصورة من المساكن حتى الشهيد أحمد حمدى بداية من شارع العشرين حتى كفرطهرمس.

 وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات.

واوضحت محافظة الجيزة  بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورا .

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