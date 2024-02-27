وكيل التربية والتعليم بالجيزة يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم للمراحل الثلاث.

حيث تم منحهم شهادات تقدير من السيد وكيل الوزارة، ومبالغ مالية، تقديراً لجهودهم في حفظ القرآن الكريم.

وقد فاز عدد 41 طالب وطالبة في المسابقة على مستوى جميع الإدارات، وحصولهم على جوائز نقدية، وكان ذلك بحضور هيئة التحكيم سناء حسين العزب موجه عام اللغة العربية، وعبده عبداللطيف أحمد موجه عام التربية الإسلامية.



والمسابقة تنفيذ توجيه عام التربية الاجتماعية، والموجه العام الدكتورة ماجدة مصطفى.

وجاء أسماء الطلبة المكرمين كالتالي:

من المرحلة الإعدادية:

1/مريم أحمد زكي، مدرسة الفيصلية بنات التابعة لإدارة الهرم.

2/ نور محمد مصطفى، مدرسة السلام الإعدادية ف2 التابعة لإدارة بولاق الدكرور.

3/سندس شلبي فتحي، مدرسة الحياة للتعليم الأساسي، إدارة حدائق أكتوبر.

ومن المرحلة الثانوية:

1/محمود رجب محمد، مدرسة مياه الشرب الصحي، إدارة بولاق الدكرور.

2/أسماء محمد شعبان، مدرسة سمو الشيخة جواهر ، إدارة بولاق الدكرور.

3/آيات محمود علي أحمد، مدرسة شهداء الحرية الثانوية بنات، إدارة الهرم.

4/شيماء محمد فاروق، مدرسة مدرسة أبو النمرس الثانوية بنات، إدارة أبو النمرس.

5/آية أحمد علي الشيخ، مدرسة الشهيد أحمد محمود، إدارة العمرانية.

IMG-20240227-WA0064

IMG-20240227-WA0062

IMG-20240227-WA0066

IMG-20240227-WA0065

IMG-20240227-WA0069

IMG-20240227-WA0067

IMG-20240227-WA0070

IMG-20240227-WA0071

IMG-20240227-WA0073

IMG-20240227-WA0072

IMG-20240227-WA0074

IMG-20240227-WA0063

IMG-20240227-WA0075

IMG-20240227-WA0076