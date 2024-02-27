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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التربية والتعليم بالجيزة يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم للمراحل الثلاث.

 

حيث تم منحهم شهادات تقدير من السيد وكيل الوزارة، ومبالغ مالية، تقديراً لجهودهم في حفظ القرآن الكريم.
وقد فاز عدد 41 طالب وطالبة في المسابقة على مستوى جميع الإدارات، وحصولهم على جوائز نقدية، وكان ذلك بحضور هيئة التحكيم سناء حسين العزب موجه عام اللغة العربية، وعبده عبداللطيف أحمد موجه عام التربية الإسلامية.


والمسابقة تنفيذ توجيه عام التربية الاجتماعية، والموجه العام الدكتورة ماجدة مصطفى.

وجاء أسماء الطلبة المكرمين كالتالي:

من المرحلة الإعدادية:
1/مريم أحمد زكي، مدرسة الفيصلية بنات التابعة لإدارة الهرم.
2/ نور محمد مصطفى، مدرسة السلام الإعدادية ف2 التابعة لإدارة بولاق الدكرور.
3/سندس شلبي فتحي، مدرسة الحياة للتعليم الأساسي، إدارة حدائق أكتوبر.

ومن المرحلة الثانوية:
1/محمود رجب محمد، مدرسة مياه الشرب الصحي، إدارة بولاق الدكرور.
2/أسماء محمد شعبان، مدرسة سمو الشيخة جواهر ، إدارة بولاق الدكرور.
3/آيات محمود علي أحمد، مدرسة شهداء الحرية الثانوية بنات، إدارة الهرم.
4/شيماء محمد فاروق، مدرسة مدرسة أبو النمرس الثانوية بنات، إدارة أبو النمرس.
5/آية أحمد علي الشيخ، مدرسة الشهيد أحمد محمود، إدارة العمرانية.

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