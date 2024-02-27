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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد ممدوح يظهر مع عائلته لأول مرة .. تفاصيل

محمد ممدوح
محمد ممدوح

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الخميس المقبل، علي قناة "CBC"، في حلقة فريدة من نوعها يحكي خلالها قصص نجاح من مختلف الأماكن والأعمار.

 

تسرد الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساء، قصة عبد العظيم الذي خرج من حي الوايلي الكبير ليجوب العالم كله، كما تسلط الضوء على فنانة النسيج الكبيرة إكرام عمر التي احتفلت بعيد ميلادها الـ ٨٣ في معرضها الفني.

في حلقة الجمعة من "سولد أوت"، يحل النجم محمد ممدوح ضيفًا على البرنامج في حلقة مليئة بالمفاجآت، يظهر فيها "ممدوح" لأول مرة مع عائلته في حوار مميز ملئ بالضحك والمشاعر الإنسانية.

وكان كشف الفنان محمد ممدوح عن سر اختيار زوجته ميرفت من خارج الوسط الفنى كما يرد على شائعة أنه منعها من دخول التمثيل.

 

وقال محمد ممدوح خلال تواجده ببرنامج صاحبة السعادة للفنانة والإعلامية إسعاد يونس : إن  زوجتى ميرفت لم أمنعها من التمثيل والمفاجأة أنها كانت فى البداية تتدرب فى ورش تمثيل ولكنها توقفت بسبب تربية ابنتنا كاميليا.

وأضاف محمد ممدوح : لم اتعمد أن اتزوج من خارج الوسط لأن زوجتى كانت تعمل برديوسر فى إحدى البرامج التلفزيونية ولكن السبب الأساسى لعدم قدرتها فى دخول التمثيل هى ابنتنا كاميليا.

 

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح فيلم “وش  فى وش” وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

الاعلامي محمود سعد الفنان محمد ممدوح سولد أوت كامل العدد محمد ممدوح محمود سعد

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