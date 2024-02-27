جراء تسلل طائرات.. إعلام عبري: دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء بأن صافرات الإنذار دوت في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل جراء تسلل طائرات بدون طيار تدوي، بالقرب من جبل ميرون.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في بلدات تسيفعون، البقيعة، حرفيش، تسوريئيل، هار حالوتس، حراشيم، بيت جن، ومدرسة سديه ميرون.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحقق من الأمر.

وتأتي صفارات الإنذار بعد أن أطلق حزب الله وابلا من 35 صاروخا على قاعدة مراقبة الحركة الجوية الإسرائيلية على قمة جبل ميرون هذا الصباح، دون التسبب في أضرار أو إصابات.