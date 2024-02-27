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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن توقع عقد إسناد لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بالإسماعيلية

صدى البلد

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول إسناد لإحدى المؤسسات الخيرية بهدف إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بمحافظة الإسماعيلية "مركز استقبال وتصنيف لفئات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية" لخدمة محافظات إقليم القناة ووجه بحري ومرسى مطروح، فى إطار رؤية الوزارة بإنشاء مراكز متميزة لرعاية الأطفال المتخلي عنهم من سن يوم إلى سنتين تمهيدا لدمجهم في الأسر الكافلة ليكون الأنسب والأفضل والأكثر أماناً لاستقبال وتتبع هؤلاء الأطفال من خلال ضمان توفير الحماية الكاملة لهم ويضمن سرعة خروجهم إلي أسر كافلة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للحماية، ومن جانب مؤسسة الوداد الخيرية المهندس حسين بحري رئيس أمناء المؤسسة، بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة.

ويستهدف المركز انتقال الأطفال إلي أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو الكافلة، كما يهدف إلي ضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية الطارئة، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو التحول الي الرعاية الأسرية من خلال تقليص عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال إعادة دمجهم في أسرهم الأصلية، أو أسرهم الممتدة، أو الأسر الكافلة، أو البديلة، أو غيرها من البدائل التي تحقق مصالحهم الفضلى، واستقبال الأطفال وتقديم الرعاية والتدخلات والخدمات الطارئة لهم، بما في ذلك خدمات الإعاشة الأساسية، والخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية، والمساعدة القانونية، لحمايتهم من الخطر، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يتم إحالتهم من جهات الإحالة والذين هم في حاجة لهذا الدعم والتعاون.

جدير بالذكر أن المركز المقام على مساحة 4200 متر مربع، هو أحد المشروعات المركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المعثور عليهم من سن يوم إلى سنتين في محافظات وجه بحري وإقليم القناة ومرسى مطروح، ويتكون من مبنيين الأول إدارى، والثانى مخصص لإقامة الأطفال، والمركز هو وحدة مركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المتخلي عنهم من عمر يوم الى عمر سنتين وفقاً للائحة النموذجية المنظمة لعمل مراكز التصنيف والإرشاد النفسي وإعادة الدمج للأطفال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 512 لسنة 2020 ويسع لعدد  150 طفلا من عمر يوم  إلى سنتين.

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