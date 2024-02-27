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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة الموسيقيين: مستعدون لنقل الملحن حلمي بكر لأي مستشفى واحنا تحت أمره

حلمي بكر
حلمي بكر

قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن النقيب مصطفى كامل ومجلس الإدارة على استعداد لنقل الملحن حلمي بكر لأي مستشفى تابعة للنقابة في مصر. 

 

وأكد المتحدث باسم نقابة الموسيقيين في تصريحات له، أن النقيب والمجلس يدعمون الملحن حلمي بكر، وعلى استعداد لنقله لأي مستشفى في مصر، ولكنهم بانتظار التواصل معه أو أي شخص من طرفه. 

 

وأشار المتحدث باسم نقابة الموسيقيين إلى أن هناك صعوبة شديدة في التواصل مع الملحن حلمي بكر، ولكنهم بحسب وصفه:" تحت أمره في شدته ومحنته للأنه قيمة فنية كبيرة أثرى بألحانه في تاريخه موسيقانا". 

 

كشفت سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر، فى الساعات الأخيرة حول تدهور الفنان حلمي بكر، ونقلها له إلى محل منزلها فى الشرقية رغما عنه وتلاقيه معاملة سئية.

 

وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الفنان حلمي بكر مريض منذ ثلاثة أشهر وليس الآن، إلا أن صحته بدأت فى التحسن بشكل واضح.

 

وتابعت سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر: أنها انتقلت بالفنان حلمي بكر إلى منزلها فى الشرقية، مؤكدة أنها تمتلك عمارة ولاصحة لما تردد حول تلقيه معاملة سيئة أو إقامته فى مكان لا يليق بمكانته.

 

واستكملت سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر: هو الذى يرفض الانتقال إلى المستشفي بسبب من من تدهور صحته كما حدث من قبل، ومن لديه القدرة على إقناعه فيجلس معه ويحاول أن يفعل ذلك. 

المهن الموسيقية الفنان حلمي بكر الدكتور محمد عبد الله النقيب مصطفى كامل الملحن حلمي بكر المتحدث بإسم نقابة المهن الموسيقية

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