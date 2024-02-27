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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرط وحيد.. مليشيات الحوثي تعلن استعدادها التوقف عن استهداف السفن الإسرائيلية

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنهم مستعدون لوقف استهداف السفن الإسرائيلية في خليج عدن والبحر الأحمر، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يلبي شروط حماس.

وقال نائب المتحدث باسم مليشيات الحوثي باسم نصر الدين عامر في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن قرار عرقلة مرور السفن الإسرائيلية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية سيكون ملغى إذا تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار عن القطاع بشروط حماس".

وأشار عامر أن الحوثيين لن يغيروا قرارهم بمهاجمة السفن الأمريكية والبريطانية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا: "أما بالنسبة للهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية، فهذه قصة مختلفة، وهي مرتبطة بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا في العدوان على اليمن".

ويأتي هذا بعد أن أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله في لبنان مستعد لوقف عمليات العسكرية ضد إسرائيل فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وعدم استهداف إسرائيل الأراضي اللبنانية.

وعلى جانب آخر، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري في 24 فبراير نقلاً عن مصادر، أن مشاورات باريس أحرزت بعض التقدم بعد أن تلقت إسرائيل اقتراحًا لإعلان وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة محتجزين لدى إسرائيل.

وبحسب مصادر أكسيوس، فقد يتبع ذلك محادثات أكثر جدية في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد التوصل إلى اتفاقات قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس القادم.

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