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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة أمبري البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير في البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا قبالة الحديدة غربي اليمن، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه في 24 فبراير، أطلقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن استهدف ناقلة المنتجات الكيماوية/النفطية M/V Torm Thor.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن السفينة كانت ترفع علم الولايات المتحدة الأمريكية وتملكها وتديرها في خليج عدن.

وأكدت القيادة المريكية أن الصاروخ سقط في المياه دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "وفي 24 فبراير أيضا، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرتين بدون طيار هجوميين في اتجاه واحد فوق جنوب البحر الأحمر، دفاعًا عن النفس، وتحطمت طائرة بدون طيار ثالثة أثناء إقلاعها".

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