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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن عملية عسكرية حوثية خطيرة في البحر الأحمر

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه في 24 فبراير، أطلقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن استهدف ناقلة المنتجات الكيماوية/النفطية M/V Torm Thor.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن السفينة كانت ترفع علم الولايات المتحدة الأمريكية وتملكها وتديرها في خليج عدن. 

وأكدة القيادة المريكية أن الصاروخ سقط في المياه دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وأضاف القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "وفي 24 فبراير أيضا، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرتين بدون طيار هجوميين في اتجاه واحد فوق جنوب البحر الأحمر، دفاعًا عن النفس، وتحطمت طائرة بدون طيار ثالثة أثناء إقلاعها".

وبحسب البيان، حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية الطائرات بدون طيار وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. 

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

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