انخفاض 30%.. ياسر القماش يكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع

أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت لـ30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: أقل طن في خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا.

وقال ياسر القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن مصر تستورد مواد خام سنويا بـ50 لـ30 مليار دولار بنسبة تقريبية 45%، معلقا: مصر بها بنية تحتية على أحدث مستوى تسببت في جذب الاستثمار وإمكانية إنشاء مصنع للمادة الخام لتغطية السوق المحلي بالكامل ومن ثم إمكانية التصدير للآخر.

وتابع ياسر القماش: شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداء، وتجار العملة كانوا يمارسون الضغط على التجار.



