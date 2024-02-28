وكيل نقل النواب: احتفالية قادرون باختلاف تكشف نجاح الدولة في الاهتمام بذوي الهمم

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مغ شهدته احتفالية قادورن باختلاف التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مشيرا إلي أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، يتلقى ذوي الاحتياجات الخاصة، دعما غير مسبوق، وهو ما كفل لهم العديد من الحقوق مؤخرا.

وأشاد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، باحتفالية قادرون باختلاف تضمنت العديد من الفقرات التي تكشف مدى اهتمام الدولة بذوي الهمم.

ولفت وحيد قرقر، إلى أهمية توجيهات الرئيس للحكومة بتخصيص ١٠ مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، مؤكدا أن زيادة المخصصات المالية للصندوق، يساهم بشكل كبير في عمل طفرة من حيث الخدمات المقدمة.

وقال النائب: ما شهدناه في الاحتفالية من نماذج مشرفة وقدرات مختلفة في الفن والثقافة والرياضة، نتاج طبيعي للدعم غير المسبوق الذي يتلقاه ذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن احتفالية اليوم تؤكد أن الدولة المصرية لا تستثني أي فئة في الدولة من اهتماماتها، حيث إن هناك اهتماما واضحا بجميع المواطنين في وقت كان هناك تهميش واضح لهم من قبل.