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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف.. الجمعة

صدى البلد

ينيب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، يوم الجمعة المُقبل، لافتتاح 4 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز : الواسطى، ببا والفشن ، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيهاً ،  وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني  لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

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وأناب المحافظ د. محمد هاني غنيم، السكرتير العام المساعد، اللواء سامي علام في افتتاح مسجد الفتح بعزبة أبو النور مركز الواسطى بتكلفة 6 ملايين جنيه "بالتعاون مع المكتب الكويتي، وإنابة رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح مسجد عمربن الخطاب بقرية الفنت بتكلفة 2.5 مليون جنيه. 

بجانب افتتاح المسجد الشرقي بعزبة الزيني  الجفادون بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وإنابة رئيس مركز ومدينة ببا في افتتاح مسجد العرب بقرية هلية بمركز ببا بتكلفة 5 ملايين جينه.

 

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