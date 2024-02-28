قافلة مستقبل وطن الطبية بقنا توقع الكشف على 1151 حالة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، قافلة طبية بشرية شملت كافة التخصصات الطبية وتوفير العلاج بالمجان بنادي قنا الرياضي لخدمة الأهالي والمرضى في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وقال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا - فى بيان اليوم الأربعاء - إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1151 حالة بمختلف التخصصات الطبية وقدمت العلاج لهم بالمجان وذلك في إطار خطة عمل أمانة المحافظة لتغطية كافة المناطق المحرومة بالخدمات الصحية والتعريف بالمبادرات الرئاسية.



ومن جانبه ..أوضح الدكتور خالد الزمقان أمين شئون الصحة بحزب مستقبل وطن بقنا أن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية شارك فيها نخبة من الأطباء وقامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان.

